Roger Federer fait l'impasse sur Roland-Garros

Le Suisse Roger Federer a annoncé lundi soir sur son site internet officiel qu'il ne jouerait pas les Internationaux de France à Roland-Garros (28 mai - 11 juin) cette année pour se concentrer sur les saisons sur herbe et sur dur.

C'est la deuxième fois consécutive que Roger Federer, blessé l'an passé, ne dispute pas Roland-Garros, où il s'est imposé en 2009. "En vue de jouer encore de nombreuses années sur le circuit, je pense qu'il est mieux de faire l'impasse sur la saison sur terre battue", explique le vainqueur du dernier Open d'Australie dans une courte lettre à ses fans.



La non-participation du Suisse de 35 ans au tournoi parisien n'est pas une franche surprise. Federer avait en effet diffusé sur Twitter la semaine dernière une vidéo de lui s'entraînant sur dur à Dubaï, alors que Roland-Garros, qui débute à la fin du mois, se déroule sur terre battue.



L'homme aux 18 trophées majeurs n'a plus disputé de compétition cette année depuis son titre au Masters 1000 de Miami début avril. Il s'agissait là du troisième trophée remporté par l'actuel 5e joueur mondial cette saison, après l'Open d'Australie en janvier et Indian Wells en mars. En Floride, il avait annoncé que sa saison sur terre battue serait réduite au minimum et avait évoqué une possible participation à Roland-Garros.