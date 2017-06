Radwanska s'en sort en trois manches

La Polonaise Agnieszka Radwanska s'est qualifié pour le troisième tour de la compétition avec une victoire en trois sets.

La tête de série numéro 9 rejoint Alizé Cornet au troisième tour de Roland-Garros après sa victoire dans la difficulté face à la Belge Van Uytvanck. Le score final est de 6-7 / 6-2 / 6-3 dans un match accroché et indécis, mais la Polonaise aura fait preuve de plus d'énergie et de réalisme.



On she fights...



No.9 seed Radwanska needs nearly 2.5 hours to battle past former quarterfinalist Van Uytvanck 6-7(3) 6-2 6-3. #RG17 pic.twitter.com/oo5NZsW62d — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 juin 2017