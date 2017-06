Pouille craque sur la fin

Un Français de moins à Roland-Garros. Lucas Pouille a chuté en cinq manches face à l'Espagnol Albert Ramos, 6-2, 3-6, 5-7, 6-2, 6-1. Kristina Mladenovic est en revanche passée, non sans souffrir face à l'Américaine Shelby Rogers, 7-5, 4-6, 8-6. Parmi les autres résultats du jour on retiendra la qualification facile de Nadal et celle beaucoup plus compliquée de Novak Djokovic.

Simple messieurs (3e tour):

Milos Raonic (CAN/N.5) bat Guillermo García-López (ESP) 6-1, 1-0 (abandon, blessure à un quadriceps)

Pablo Carreño (ESP/N.20) bat Grigor Dimitrov (BUL/N.11) 7-5, 6-3, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.17) bat Jiri Vesely (CZE) 6-3, 6-4, 6-3

Horacio Zeballos (ARG) bat David Goffin (BEL/N.10) 4-5 (abandon, blessure à une cheville)

Rafael Nadal (ESP/N.4) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-0, 6-1, 6-0

Dominic Thiem (AUT/N.6) bat Steve Johnson (USA/N.25) 6-1, 7-6 (7/4), 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.2) bat Diego Schwartzman (ARG) 5-7, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1

Albert Ramos (ESP/N.19) bat Lucas Pouille (FRA/N.16) 6-2, 3-6, 5-7, 6-2, 6-1



Simple dames (3e tour):

Jelena Ostapenko (LAT) bat Lesia Tsurenko (UKR) 6-1, 6-4

Samantha Stosur (AUS/N.23) bat Bethanie Mattek-Sands (USA) 6-2, 6-2

Garbiñe Muguruza (ESP/N.4) bat Yulia Putintseva (KAZ/N.27) 7-5, 6-2

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) bat Shelby Rogers (USA) 7-5, 4-6, 8-6

Svetlana Kuznetsova (RUS) bat Shuai Zhang (CHN) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Venus Williams (USA/N.10) bat Elise Mertens (BEL) 6-3, 6-1

Timea Bacsinszky (SUI/N.30) bat Ons Jabeur (TUN) 6-2, 6-2