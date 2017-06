Jeremy Chardy n'a absolument rien pu faire face à Kei Nishikori cet après-midi au deuxième tour. Le joueur japonais n'a jamais laissé de chance à son adversaire.

Qualification pour la suite du tournoi de Kei Nishikori face à Jeremy Chardy en trois sets 6-3 / 6-0 / 7-6. Jamais le Français n'est parvenu à le mettre en difficulté et Nishikori jouera le vainqueur du match entre Istomin et Chung au troisième tour.



No stopping Nishikori...



The No.8 seed makes quick work of France's Chardy, 6-3 6-0 7-6(5), to advance to the 3R. #RG17 pic.twitter.com/86CK1LSDkd