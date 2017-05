Nadal ne perd pas de temps

Pas de souci pour Rafael Nadal ce mercredi face au Néerlandais Robin Haase. Le Majorquin s'impose en trois petits sets.

Il est bien le plus fort, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée de Robin Haase sur le Court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Le taureau de Manacor s'est baladé avec un succès 6-1 / 6-4 / 6-3 en moins de 2 heures de jeu. Il retrouvera au prochain tour une surprise, à savoir le Géorgien Basilashvili, tombeur au premier tour de Gilles Simon et vainqueur du Serbe Viktor Troicki cet après-midi en trois tie-breaks.



On he rolls.@RafaelNadal into the third round with 6-1 6-4 6-3 win over Haase.#RG17 pic.twitter.com/rUo6PLEiuM