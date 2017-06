Nadal est sur une autre planète

Rafael Nadal se qualifie sans soucis pour le prochain tour. L'Espagnol s'est baladé face au Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Depuis le début du tournoi, Rafael Nadal est monstrueux. Rafa a confirmé son excellent état de forme en écrasant Basilashvili 6-0 / 6-1 / 6-0 en une heure et demie de jeu. Prochaine étape pour le Majorquin face à son compatriote Bautista Agut.



75e victoire pour Rafa à Roland-Garros 🇪🇸 def. Basilashvili 6-0 6-1 6-0 75th victory for @RafaelNadal at Roland-Garros ⚡ #RG17 pic.twitter.com/tHltYYohWk

Thunder. Lightning...the way you're playing is frightening ⚡⚡



Ruthless @RafaelNadal storms into last 16: https://t.co/aHfuofl0HE #RG17 pic.twitter.com/gMxad9GCGK