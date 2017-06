Murray, Nadal, Thiem, Wawrinka, du beau monde en demi, jour 11

Après les filles hier, ce sont les garçons qui disputent le dernier carré à Roland-Garros. Un programme avec ce qui se fait de mieux actuellement sur la planète tennis. Murray, Nadal, Thiem et Wawrinka sont de sortie.

"Programme du jour"



Court Philippe-Chatrier: à partir de 12h45:

Andy Murray (GBR/N.1) - Stan Wawrinka (SUI/N.3)



Ce match est très intéressant mais également indécis. Les deux joueurs ont des qualités bien différentes et un style de jeu opposé. Stan Wawrinka n'hésite pas à rentrer dans la balle avec son gros coup mais aussi son magnifique revers à une main. Depuis le début de la quinzaine, il s'est montré impressionnant ne concédant aucun set. Un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, contrairement au Nadal ou Murray, mais qui se retrouve en demi-finale d'un tournoi qu'il a déjà remporté. Son adversaire possède un jeu qui s'adapte parfaitement à la terre-battue avec ses variations, amortis ou encore contre. C'est donc une véritable opposition de style qui attend les deux hommes et les spectateurs du Philippe-Chatrier dans quelques heures. L'année dernière l'Ecossais s'était sorti du piège suisse en s'imposant à ce même stade de la compétition. Un esprit de revanche planera sur le court au moment de débuter la rencontre.



