Murray en demi-finales tout de même

Accroché lors du premier et du troisième set, Andy Murray a finalement dominé mercredi le Japonais Kei Nishikori (9e mondial) en quatre sets (2-6, 6-1, 7-6 (7/0), 6-1) pour rejoindre Stan Wawrinka en demi-finales de Roland-Garros.

Le numéro 1 mondial atteint pour la quatrième fois d'affilée le dernier carré à Paris. Il affrontera le même adversaire qu'en 2016, le Suisse Stanislas Wawrinka, qu'il avait vaincu en quatre manches, avant de s'incliner en finale contre Novak Djokovic.



Retrouver les demi-finales cette année ne semblait pas du tout évident pour Murray qui avait enchaîné les contre-performances lors de la préparation sur l'ocre. Il vient de remporter son cinquième match. C'est un de plus que lors de ses trois précédents tournois à Rome, Madrid et Barcelone. Le Britannique s'est rassuré au fil des matches et a élevé son niveau de jeu. Contre Kei Nishikori, il n'a pas paniqué après la perte du premier set et a su profiter des 45 fautes directes du Nippon, qui disputait pour la deuxième fois les quarts de finale à Paris (battu par Jo-Wilfried Tsonga en 2015). "Dans le premier set, il dictait les points. C'était difficile avec le vent mais quand j'ai trouvé mon rythme, j'ai pu le repousser un peu plus loin de sa ligne de fond et ça m'a aidé", a expliqué le N.1 mondial qui retrouvera Wawrinka, pas forcément avec le statut de favori.



Car le Suisse, titré à Genève juste avant les Internationaux de France, n'a pas laissé le moindre set en route jusqu'ici lors de la quinzaine. Il a surclassé le Croate Marin Cilic (6-3, 6-3, 6-1) un peu plus tôt. Si Murray mène 10-7 dans ses confrontations avec le lauréat de Roland-Garros 2015, le Suisse le domine 3-1 sur terre battue.