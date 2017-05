Muguruza passe l'obstacle Kontaveit

Garbine Muguruza s'est qualifié pour le troisième tour en venant à bout de la surprenante et talentueuse Estonienne, Anna Kontaveit.

La tenante du titre Espagnole, Garbine Muguruza a évité le piège face à Anna Kontaveit cet après-midi sur le court Philippe-Chatrier grâce à une victoire en 3 sets, 6-7 / 6-4 / 6-2. Prochaine étape face à Yulia Putintseva, tête de série numéro 27 pour le compte du troisième tour.



She's got her 👀 on the 🏆@GarbiMuguruza is all smiles after completing her comeback win over Kontaveit 6-7(4) 6-4 6-2 to move through to 3R pic.twitter.com/aCCjZDG7SC