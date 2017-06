Muguruza est en forme

Qualification pour le tour suivant de l'Espagnole Garbine Muguruza ce matin à Roland-Garros. La tenante du titre s'impose en deux sets.

Garbine Muguruza a battu en deux sets la Kazack, Yulia Putintseva 7-5 / 6-2 sur le Court Philippe-Chatrier ce vendredi. La native de Caracas au Venezuela monte en puissance et pourrait retrouver en 1/8e de finale la Française Kristina Mladenovic.



The Defending Champ marches on.@GarbiMuguruza def. Putintseva 7-5 6-2. She'll meet Mladenovic or Rogers in R16. #RG17 pic.twitter.com/EXJSSagfIu