Monfils et Murray commencent l'aventure

Suite et fin du premier tour de Roland-Garros aujourd'hui avec l'entrée en lice d'Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils porte d'Auteuil.

Andy Murray joue contre le Russe Andrey Kuznetsov pour son premier tour dans le tournoi. L'Ecossais devrait sans trop de problèmes gagner cette rencontre face à un joueur Soviétique en manque de confiance et qui n'a jamais réellement brillé sur terre-battue.



Murray aura à coeur de suivre l'exemple Djokovic et Nadal qui se sont imposés sans difficulté au premier tour. Le joueur sponsorisé par Under Armour a de grandes ambitions et voudra faire mieux que l'année dernière, à savoir une défaite en finale. Il sera donc très nettement favori face à Kuznetsov cet après-midi sur le court.



Le Britannique tentera en plus de ne pas passer trop de temps sur la terre-battue afin de ne pas perdre d'énergie étant donné que le tournoi dure longtemps et que la chaleur est accablante. Méfiance tout de même, car Andy Murray a souvent eu des difficultés lors de ses premiers tours à Roland.





Monfils-Brown: match atypique à venir



Le deuxième match à surveiller de très près sera celui de Gaël Monfils. Le Français affronte l'Allemand de 32 ans, Dustin Brown. Les deux joueurs sont hypers atypiques et c'est une belle rencontre qui s'annonce. Des deux côtés, on respire le tennis et on est considéré comme show man au vu des nombreux coups extravagants.



Le Français réalise souvent de belles performances à Roland-Garros et arrive à inquiéter les meilleurs. Méfiance car cet Allemand, ancien Jamaïcain joue très bien notamment sur les premiers tours de Grand Chelem. Brown avait battu Rafael Nadal à Wimbledon il y a quelques années.



Il n'aura donc rien à perdre cet après-midi face à un local de l'étape qui lui aura une certaine pression. Match donc très particulier à prévoir entre les deux hommes. Au classement, le Parisien est 16e, son adversaire pointe au 75e rang mondial.



Dans le dernier match à surveiller, Jo-Wilfried Tsonga affronte son compatriote, Olivo sorti des qualifications. Un match à la portée du numéro un français qui pourrait lui permettre de bien rentrer dans le tournoi.







Greg Zerbone