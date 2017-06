Mladenovic éliminée

Kristina Mladenovic a été éliminée mardi en quarts de finale de Roland-Garros par la Suissesse Timea Bacsinszky, 6-4, 6-4, au terme d'une rencontre interrompue deux fois.

Il n'y a plus qu'une Française en course : Caroline Garcia qui tentera sa chance mercredi contre la N.3 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. C'est une immense déception pour la Nordiste Kristina Mladenovic qui pointe au 14e rang mondial et avait éliminé la championne sortante, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, au tour précédent. D'autant que le tableau était bien ouvert. La preuve: Bacsinszky affrontera pour une place en finale une joueuse presque inconnue, âgée de 19 ans, la Lettone Jelena Ostapenko, 47e mondiale, vainqueur de la Danoise Caroline Wozniacki.



Après deux interruptions par la pluie et trois heures d'attente au vestiaire, malgré le soleil revenu et la bourrasque transformée en modeste brise, la Française n'a jamais réussi à retourner le match.