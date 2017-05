Mladenovic de justesse, Parmentier facile

Kristina Mladenovic a souffert contre la novice Américaine Jennifer Brady, 88e joueuse mondiale, avant de l'emporter 3-6, 6-3, 9-7 au bout de trois heures et éviter une élimination d'entrée à Roland-Garros où elle suscite les meilleurs espoirs français. Pauline Parmentier s'est qualifiée beaucoup plus facilement. C'est terminé en revanche pour Myrtille Georges, Tessah Andrianjafitrimo et Alizé Lim.

La N.1 française a lutté du début à la fin contre des douleurs lombaires et l'endurance de son adversaire qui disputait, à 22 ans, son premier match dans le grand tableau de Roland-Garros (éliminée lors des qualifications en 2016). "Je n'ai pas envie de me plaindre, mais je me suis un peu bloquée le dos hier (dimanche). Il me fallait 48 heures selon les médecins et je n'étais pas sûre de rentrer sur le court. Mais vous (les spectateurs) m'avez poussée jusqu'au bout", a affirmé les larmes aux yeux la 14e mondiale, qui a été menée 3 à 0 dans le dernier set. Après avoir inscrit quatre jeux consécutifs (4-3), elle a servi deux fois pour le match avant de conclure à sa troisième tentative dans une partie d'un niveau décevant (48 fautes directes pour la Française, 43 en face).



Une défaite aurait été une énorme déception pour Mladenovic, qui a obtenu ses meilleurs résultats cette année et a un coup à jouer dans le tournoi féminin, très ouvert en l'absence de Serena Williams, enceinte, et Maria Sharapova, privée d'invitation. Elle fait partie des quatre ou cinq prétendantes à la Coupe Suzanne-Lenglen, qui échappe aux Françaises depuis le sacre de Mary Pierce en 2000, aux dires de son capitaine de Fed Cup Yannick Noah. Titrée pour la première fois de sa carrière sur le grand circuit, à Saint-Pétersbourg, et finaliste de trois autres tournois, dont deux sur terre battue (Stuttgart, Madrid), la grande blonde est arrivée à Paris le moral gonflé à bloc et avait assuré avec aplomb deux jours avant le tournoi qu'elle pouvait devenir "la fille à battre". Mais sur le court central, Mladenovic s'est fait très peur. Elle a promis de récupérer pour revenir en forme dans deux jours face à l'Italienne Sara Errani, finaliste en 2012 mais issue des qualifications cette année.



La Française Pauline Parmentier s'est également qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros grâce à sa victoire contre la Russe Irina Khromacheva 6-3, 6-0, lundi. Elle affrontera au prochain tour l'Américaine Lauren Davis ou l'Allemande Carina Witthoeft.



C'est terminé en revanche pour Myrtille Georges, Tessah Andrianjafitrimo et Alizé Lim.