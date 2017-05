Les opposants restent mobilisés

Les opposants à l'extension de Roland-Garros, défenseurs de longue date des serres d'Auteuil à Paris, lancent un appel à Nicolas Hulot pour faire cesser "le massacre en cours" dans le jardin botanique où se construit actuellement un nouveau court de tennis. Dans une tribune sur lemonde.fr, le Comité de soutien des serres d'Auteuil demande "au nom du respect de l'environnement, l'arrêt de la construction du stade de 5.000 places" et à la Fédération Française de Tennis ( FFT) de "racheter son oeuvre de destruction en replantant arbres et plantes dans la partie saccagée" du jardin botanique. Le comité rappelle une lettre du nouveau ministre de la Transition écologique qui s'était inquiété le 23 novembre 2010 auprès du maire de Paris d'alors Bertrand Delanoë d'un "projet mettant en péril" ce qu'il qualifiait de "poumon vert" et de "patrimoine végétal vivant".



Ce feuilleton juridique a touché à sa fin en février quand le Tribunal administratif a rejeté tous les recours des opposants au projet de la FFT, donnant son feu vert pour les travaux et leur livraison entre 2018 et 2020.