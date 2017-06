La finale dames en direct : Ostapenko - Halep

Opposée à la Lettone Jelena Ostapenko, la Roumaine Simona Halep partira favorite ce samedi en finale à Roland-Garros.





La Roumaine est la meilleure joueuse de terre battue de la saison. Après sa victoire en demi-finale sur la Tchèque Karolina Pliskova en trois sets 6-4, 3-6, 6-3, elle n'est plus qu'à un match de devenir N.1 mondiale à la place de l'Allemande Angelique Kerber, à 25 ans.



Tout sauf un cadeau pour Jelena Ostapenko. Le jour de ses 20 ans, la Lettone s'est qualifiée pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle s'est qualifiée aux dépens de la Suissesse Timea Bacsinszky, également en trois manches 7-6 (7/4), 3-6, 6-3. La présence à ce niveau de la Lettone, seulement 47e mondiale, est une énorme surprise, favorisée par un bon tableau. Elle est la première non-tête de série en finale depuis la Yougoslave Mima Jausovec en 1983.



Joueuse puissante à l'excellent revers à deux mains, championne de Wimbledon en juniors en 2014, elle en est seulement à sa deuxième participation chez les grandes à Roland-Garros. L'an passé, elle avait perdu au premier tour, comme dans les trois autres tournois majeurs. Elle s'est frayée un chemin jusqu'à la finale en remportant de bonnes victoires, notamment sur la Danoise Caroline Wozniacki (12e mondiale) en quarts, sans croiser aucune joueuse du top 10. Même si la jeune femme montre un aplomb étonnant, la Roumaine pourra s'appuyer sur une expérience autrement plus solide, surtout sur terre battue. A 25 ans, Halep retrouve la finale trois ans après son échec contre Maria Sharapova. "J'espère que je jouerai mieux que lors de ma précédente finale et que je gagnerai cette fois-ci", a dit la joueuse de Constanta.



Vainqueur à Madrid, elle a atteint la finale à Rome, où un problème à la cheville l'a empêchée de s'imposer contre l'Ukrainienne Elina Svitolina. Ne semblant plus souffrir de cette blessure, elle a passé facilement les tours à Paris jusqu'au choc avec Svitolina, 6e mondiale, en quart de finale, dont elle s'est sortie en sauvant une balle de match.