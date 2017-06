Il n'y a plus que six Français à Roland-Garros

Gaël Monfils, Richard Gasquet, Caroline Garcia et Alizé Cornet se sont qualifiés jeudi pour le troisième tour où ils rejoignent Lucas Pouille et Kristina Mladenovic. Six Français pour un troisième tour à Roland-Garros, c'est assez faible. C'est même le pire résultat depuis 2010. Après la triste défaite de Tsonga la veille, on retiendra néanmoins la belle résistance de Herbert face à Verdasco, pour une défaite en cinq manches.

Arrivés sans repère à Roland-Garros, Gaël Monfils et Richard Gasquet s'affronteront au troisième tour de Roland-Garros dans un choc franco-français qui promet de faire des étincelles tant les deux compères ont fait forte impression.



Dans leur deuxième match jeudi, ils se sont tous les deux promenés: 6-1, 6-4, 6-1 pour le Parisien contre le Brésilien Thiago Monteiro, 6-1, 6-0, 6-4 pour le Biterrois face au Dominicain Victor Estrella Burgos.



Pourtant, leur préparation n'annonçait rien de bon. Gasquet, opéré de l'appendicite en mars, n'a repris la compétition qu'en avril à Barcelone, pour deux tournois seulement, avant qu'une douleur au dos ne le prive des deux Masters 1000 de Madrid et de Rome. Le quart de finale atteint pour la première fois en 2016 paraissait inaccessible. Quant à Monfils, blessé pendant l'hiver, son bilan ne pouvait pas être plus maigre: deux tournois disputés, aucun match gagné. Mais avec lui rien n'est jamais désespéré et rien ne vaut la terre de son cher Roland-Garros pour le remettre sur pied. Déjà en 2008, l'année où il avait joué sa demi-finale, il avait débarqué en plein doute avant d'aller titiller Roger Federer dans le dernier carré.



Après un premier tour rapidement expédié face à l'Allemand Dustin Brown, Monfils a montré une étonnante solidité, compte tenu des circonstances, face au Brésilien, balayé 6-1, 6-4, 6-1 en 1h 31 min. Certes, battre le 76e mondial et le 95e ne saurait passer pour un exploit, mais la manière était là. Douze fautes directes face à Monteiro, un gaucher qui tape quand même très fort, c'est peu.



Encore un peu hésitant au premier tour face au Belge Arthur De Greef (quatre sets), Gasquet a été impeccable contre Estrella Burgos (90e mondial), joueur au parcours atypique qui a joué son premier tournoi du Grand Chelem à Paris en 2014, à l'âge de 33 ans. En 1h 44 min, le Dominicain a été écrasé 6-1, 6-0, 6-4 par un rival aussi rigoureux du fond du court (16 fautes) que Monfils.



Et on ne peut pas s'empêcher de jeter un coup d'oeil gourmand sur le tableau des deux Français, où les deux obstacles prévisibles vers la demi-finale sont le Japonais Kei Nishikori et le Britannique Andy Murray, de très gros clients certes, mais pas forcément dans la meilleure période de leur carrière.



Pour Pierre-Hugues Herbert (82e mondial), la frustration est grande. Le Français a cédé en cinq sets face à l'Espagnol Fernando Verdasco (37e) 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-3. Breaké dans la manche décisive, Herbert, 82e mondial, a bien eu deux occasions de revenir à 5 jeux à 4 mais Verdasco (33 ans) les a écartées et a conclu sur son service après 3h 29 min de jeu. C'était la première fois que le Français passait un tour à Roland-Garros après des éliminations au premier tour en 2014 et en 2016. Verdasco avait lui éliminé au premier tour le jeune Allemand Alexander Zverev (20 ans), un des principaux outsiders du tournoi, créant la première surprise de taille dans le tableau messieurs. Il affrontera l'Uruguayen Pablo Cuevas (23e) pour une place en huitièmes de finale, un stade de la compétition qu'il n'a jamais dépassé en treize participations à Roland-Garros.



La Française Caroline Garcia s'est qualifiée pour la première de sa carrière pour le troisième tour de Roland-Garros, à sa septième participation, en battant sa compatriote Chloé Paquet 7-5, 6-4. La Lyonnaise avait fait forte impression lors de sa première apparition en 2011, à l'âge de 17 ans, en tenant tête à Maria Sharapova, poussée au troisième set. Mais depuis, elle a eu du mal à confirmer en Grand Chelem. Elle est toujours dans l'attente d'un premier huitième de finale. Cette saison, Garcia, 23 ans, 27e mondiale, a pris la décision controversée de faire l'impasse sur la Fed Cup pour se consacrer à son parcours individuel, mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. On ne note qu'un huitième de finale à Indian Wells et une demie au petit tournoi de Monterrey, à son tableau de marche de 2017. Au troisième tour, Garcia affrontera la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (109e mondiale).





Résultats du jour

Simple messieurs (2e tour):

Andy Murray (GBR/N.1) bat Martin Klizan (SVK) 6-7 (3/7), 6-2, 6-2, 7-6 (7/3)

Juan Martín Del Potro (ARG/N.29) bat Nicolas Almagro (ESP) 6-3, 3-6, 1-1 (abandon)

John Isner (USA/N.21) bat Paolo Lorenzi (ITA) 6-3, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2)

Karen Khachanov (RUS) bat Tomás Berdych (CZE/N.13) 7-5, 6-4, 6-4

Fernando Verdasco (ESP) bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-3

Pablo Cuevas (URU/N.22) bat Nicolás Kicker (ARG) 6-4, 6-4, 6-4

Hyeon Chung (KOR) bat Denis Istomin (UZB) 6-1, 7-5, 6-1

Kei Nishikori (JPN/N.8) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-0, 7-6 (7/5)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) bat Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-4, 7-6 (7/5), 7-5

Fabio Fognini (ITA/N.28) bat Andreas Seppi (ITA) 6-4, 7-5, 6-3

Gaël Monfils (FRA/N.15) bat Thiago Monteiro (BRA) 6-1, 6-4, 6-1

Kyle Edmund (GBR) bat Renzo Olivo (ARG) 7-5, 6-3, 6-1

Kevin Anderson (RSA) bat Nick Kyrgios (AUS/N.18) 5-7, 6-4, 6-1, 6-2

Feliciano López (ESP) bat David Ferrer (ESP/N.30) 7-5, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4



Simple dames (2e tour):

Elina Svitolina (UKR/N.5) bat Tsvetana Pironkova (BUL) 3-6, 6-3, 6-2

Magda Linette (POL) bat Ana Konjuh (CRO/N.29) 6-0, 7-5

Anastasija Sevastova (LAT/N.17) bat Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-0

Petra Martic (CRO) bat Madison Keys (USA/N.12) 3-6, 6-3, 6-1

Elena Vesnina (RUS/N.14) bat Varvara Lepchenko (USA) 4-6, 6-3, 6-0

Carla Suárez (ESP/N.21) bat Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-4

Darya Kasatkina (RUS/N.26) bat Markéta Vondrousová (CZE) 7-6 (7/1), 6-4

Simona Halep (ROM/N.3) bat Tatjana Maria (GER) 6-4, 6-3

Su-Wei Hsieh (TPE) bat Taylor Townsend (USA) 6-0, 2-6, 6-3

Caroline Garcia (FRA/N.28) bat Chloé Paquet (FRA) 7-5, 6-4

Alizé Cornet (FRA) bat Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/N.20) 6-4, 6-1

Agnieszka Radwanska (POL/N.9) bat Alison Van Uytvanck (BEL) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3

Verónica Cepede (PAR) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.16) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4