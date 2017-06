Elina Svitolina qualifiée dans la douleur

Elina Svitolina obtient son billet pour les quarts de finale après une victoire très difficile face à la Croate Petra Martic en trois sets sur le court Suzanne-Lenglen de Roland-Garros.

La tête de série numéro 5, Elina Svitolina s'est qualifiée pour la suite de la compétition face à Petra Martic. Une victoire dans la douleur car la jeune ukrainienne était menée 5 jeux à 2 dans le dernier set. Elle a malgré tout fait preuve de courage et de solidité pour revenir et se donner le droit de s'offrir un choc au prochain tour contre la Roumaine Simona Halep.



Five. Straight. Games.@ElinaSvitolina rallies from 2-5 down in the 3rd to defeat Martic 4-6 6-3 7-5 & advance to QFs for 2nd time.#RG17 pic.twitter.com/CoocQnwlPw