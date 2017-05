Dodin sort la tête haute face à Kuznetsova

La Française Océane Dodin, 56e joueuse mondiale, a fait vaciller une ancienne championne de Roland-Garros, la Russe Svetlana Kuznetsova, avant de céder 7-6 (7/5), 5-7, 6-3 mercredi lors du deuxième tour. Lauréate du tournoi en 2009, Svetlana Kuznetsova reste à 32 ans une valeur sûre du circuit et fait toujours partie du top 10 (9e mondial). Mais la Lilloise, 20 ans, a compensé son manque d'expérience en usant de sa puissance, son plus grand atout, et a multiplié les coups gagnants (52 contre 27). Elle a aussi commis beaucoup de fautes (56 directes et 12 doubles fautes), ce qui a fait pencher la balance en faveur de Kuznetsova dans les moments importants.



Sur le court N.1 acquis à sa cause, qui débordait de "Hourra!" à chacun de ses points dans le dernier set, Dodin n'était pourtant pas si loin d'un exploit. Elle avait même effectué un pas vers la victoire en breakant son adversaire d'entrée dans cette troisième manche, sans confirmer derrière. Elle a continué de s'accrocher, même après que Kuznetsova a creusé l'écart (3-1). Dodin s'est même donné une occasion de recoller mais elle n'a pas concrétisé son jeu de service, malgré ses efforts qui lui ont valu une chute dans ce jeu. Kuznetsova n'a alors pas manqué l'occasion de conclure, malgré une balle de match sauvée par la Française qui avait remporté son premier match à Roland-Garros dimanche.



La Russe affrontera la Chinoise Zhang Shuai (34e) pour une place en huitièmes de finale.