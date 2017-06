Djokovic n'exclut pas de faire une « pause »

Après son élimination en quart de finale à Roland Garros par l'Autrichien Dominic Thiem, le Serbe Novak Djokovic est en plein doute après la perte du dernier titre du Grand Chelem en sa possession. A la question "Si vous le pouviez, feriez-vous une pause dès maintenant ?", le N.2 mondial, 30 ans, a répondu: "On verra. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Je verrai comment je me sens après Roland-Garros. Je déciderai de quoi faire à ce moment-là."



"Croyez-moi, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, surtout ces deux derniers mois. J'essaie seulement de sentir ce qui est le mieux pour moi", a également affirmé Djokovic, après avoir perdu en trois sets et, fait rarissime, en prenant une "bulle" dans la dernière manche (7-6 (7-5), 6-3, 6-0) contre le 7e mondial. "Il y a eu beaucoup de changements dans mon équipe. Cela me rend enthousiaste de travailler avec Andre (Agassi) et ma nouvelle équipe. En même temps, j'ai des responsabilités envers ce sport et envers les autres", a poursuivi l'ancien numéro 1 mondial, qui n'a gagné qu'un seul titre mineur, à Doha, cette saison.