Caroline Garcia rejoint le deuxième tour

Victoire écrasante de Caroline Garcia face à la Japonaise Nao Hibino cet après-midi au premier tour de Roland-Garros.

Victoire et qualification de Caroline Garcia contre la Japonaise Hibino. La lyonnaise s'impose en deux sets 6-2 / 6-2 et n'a jamais été mise en difficulté par son adversaire. Après une demi-finale à Strasbourg, la semaine dernière, Caroline Garcia confirme sa bonne forme:



"C'est un bon match, je suis bien rentrée dedans. J'ai bien réussi à rebondir et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me sens mieux physiquement. Je joue mon jeu et ça va mieux. La vérité est sur le terrain. Je parle beaucoup avec mon équipe et ça fait du bien. Tout va de mieux en mieux, je me concentre sur mon jeu et rien d'autre," a indiqué la Française après sa qualification. Prochaine étape face à Krystina Pliskova ou sa compatriote Chloe Paquet.