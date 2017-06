Berdych sort par la petite porte

Grosse surprise sur les courts de Roland-Garros cet après-midi avec la belle victoire du Russe, Karen Khachanov face à la tête de série numéro 13, Tomas Berdych en 3 sets.

Karen Khachanov pourrait être la révélation de ce Roland-Garros 2017 chez les hommes. Le jeune russe est venu à bout du Tchèque, Tomas Berdych en 3 manches et sans trembler 7-5 / 6-4 / 6-4. Au prochain tour, Khachanov aura affaire à un autre serveur, l'américain John Isner, vainqueur de l'Italien Paolo Lorenzi en 3 manches.



Khach me if you can...



21-yr-old @karenkhachanov is through to his 1st Major 3R after upsetting No.13 seed Berdych in straight sets. #RG17 pic.twitter.com/Z2OtuPEntL