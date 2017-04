36 millions d'euros de dotation pour Roland-Garros 2017

C'est une annonce qui a été effectuée par Guy Forget, la dotation totale pour Roland-Garros 2017 va augmenter de 12%.

2,1 millions d'euros, c'est le chèque pour les vainqueurs de Roland-Garros édition 2017. C'est à dire 100 000 euros de plus que la saison dernière. La dotation totale sera donc d'un montant de 36 millions d'euros.



"On est sur une augmentation conséquente puisque 36 millions d'euros seront reversés aux joueuses et joueurs, soit une augmentation de 12% par rapport à 2016, c'est-à-dire 4 millions de plus. L'effort le plus important a été fait sur les qualifications. On a voulu mettre l'accent sur les qualifications parce qu'il y a un écart de plus en plus grand entre ceux qui trustent les premières places et ceux qui essaient de vivre du tennis", a indiqué Guy Forget lors d'une conférence de presse.