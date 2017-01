Vandeweghe l'invitée surprise

La demi-finale du haut du tableau féminin de l'Open d'Australie sera totalement inédite et entièrement américaine entre une ancienne, Venus Williams, 36 ans, et un joueuse qui découvrira ce niveau de la compétition, Coco Vandeweghe, 25 ans. Vandeweghe, 35e mondiale, s'est qualifiée en battant l'Espagnole Garbiñe Muguruza (7e) en deux sets 6-4, 6-0. L'aînée des Williams avait auparavant dominé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (27e), en deux sets 6-4, 7-6 (7/3).



Venus Williams, 17e, n'avait plus atteint le dernier carré à Melbourne depuis quatorze ans ! En 2003, elle avait perdu en finale contre sa sœur Serena.