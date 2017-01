Nadal - Federer, retour vers le futur

Rafael Nadal a rejoint Roger Federer en finale de l'Open d'Australie après avoir éliminé Grigor Dimitrov. Les deux hommes, qui sont très amis, n'avaient plus disputé de finale de Grand Chelem l'un contre l'autre depuis Roland-Garros 2011 !







L'Open d'Australie va se terminer dimanche par une finale rêvée, aux accents vintage, entre Rafael Nadal et Roger Federer, qui totalisent à eux deux 31 titres du Grand Chelem et ne s'étaient plus croisés à ce niveau depuis la finale de Roland-Garros en 2011.



L'Espagnol, 14 titres en Grand Chelem, a rejoint son vieux rival en battant le Bulgare Grigor Dimitrov au bout d'un magnifique combat de 4h 56 min en cinq sets, 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4, vendredi à Melbourne. Le Suisse, 17 titres en Grand Chelem, s'était qualifié la veille, également en cinq manches, contre son compatriote Stan Wawrinka.



Après sa victoire, Nadal a raconté aux spectateurs de la Rod Laver Arena la même anecdote que Federer la veille. Elle remonte à octobre dernier. "Roger est venu me rendre visite pour l'inauguration de mon académie. Comme il était blessé au genou et moi au poignet, nous n'avons même pas pu faire un match exhibition. Nous avons seulement tapé quelques balles avec des enfants. Jamais nous n'aurions pu prévoir ce qui se passe en ce moment", a-t-il dit. Federer s'était arrêté pendant six mois pour se soigner, et Nadal avait fait une croix sur le Masters en fin de saison car la blessure qui l'avait empoisonné depuis son abandon à Roland-Garros ne le laissait pas en paix. Conséquence: ils jouent l'Open d'Australie avec les têtes de série N.17 et N.9 !



Nadal aura-t-il assez récupéré, alors que Federer, qui a joué bien moins longtemps, aura eu un jour de plus de repos? "Je l'ai fait en 2009, mais c'est vrai que j'avais huit ans de moins", a-t-il confié. Cette année-là, il avait battu le Suisse en finale, deux jours après avoir gagné le même genre de marathon contre son compatriote Fernando Verdasco, l'homme qui l'avait éliminé au premier tour l'an passé.



A propos d'âge, ce sera la première fois dans l'ère professionnelle que les finalistes d'un tournoi du Grand Chelem, chez les hommes et chez les femmes, seront tous les quatre trentenaires. Puisque chez les dames, les soeurs Williams seront face à face.