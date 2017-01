Les Bryan en finale du double

Les Américains Bob et Mike Bryan, tête de série N.3, affronteront le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers (N.4) en finale du double de l'Open d'Australie.



En demi-finale, les Bryan ont battu les Espagnols Pablo Carreño et Guillermo Garcia-Lopez 7-6 (7/1), 6-3, et Kontinen et Peers ont éliminé les Australiens Marc Polmans et Andrew Whittington 6-4, 6-4.