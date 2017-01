Le complexe de Tsonga

L'affaire a été réglée en trois manches. Jo-Wilfried Tsonga s'incline en quarts de finale de l'Open d'Australie face au Suisse Stanislas Wawrinka 7-6 (2), 6-4, 6-3.

On se dirige vers une demi-finale 100% suisse jeudi soir à Melbourne. Stanislas Wawrinka a fait son travail devant Jo-Wilfried Tsonga. Il reste à Roger Federer à s'imposer face à Mischa Zverev.



Face au Français, son «meilleur ennemi», avec lequel il a d'ailleurs eu une altercation à la fin du premier set, Wawrinka a réussi une performance de choix. Il a gagné en trois sets une partie qu'il aura parfaitement maîtrisée. Il a pris un premier ascendant lors du jeu décisif du premier set. Il exploitait deux erreurs en coup droit de Tsonga avant d'assurer le gain de ce premier set. Dans la deuxième manche, Wawrinka concédait le premier break de la partie au septième jeu. Mais à 4-3 sur son service, Jo-Wilfried Tsonga ne pouvait saisir l'occasion de revenir dans ce match. Il perd son service sur jeu blanc. Un signe de plus de son complexe d'infériorité devant le Suisse depuis deux ans. Les plaies des défaites en finale de la Coupe Davis 2014 et en demi-finale de Roland-Garros 2015 ne sont pas encore refermées.



Avec les deux premiers sets dans sa poche, Wawrinka signe d'entrée de jeu le break dans la troisième manche. Il peut conclure tranquillement sur un jeu blanc après 2h14 de match pour se hisser pour la huitième fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, pour la troisième fois à Melbourne après 2014 et 2015. Il avait gagné la première face à Tomas Berdych avant de s'incliner l'année suivante devant Novak Djokovic.