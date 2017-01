La demi-finale sera 100% suisse

Roger Federer rejoint Stanislas Wawrinka en demi-finale de l'Open d'Australie. Mischa Zverev, tombeur d'Andy Murray au tour précédent, n'a pas eu l'ombre d'une chance en quart de finale face à Federer, vainqueur 6-1, 7-5, 6-2.

Roger Federer a entamé son quart de finale de manière idéale. Il a gagné les cinq premiers jeux de la partie pour signifier à l'Allemand Mischa Zverev qu'il entendait bien plier ce duel au plus vite. Zverev a, toutefois, eu le mérite de répondre dans deuxième set même si le doute n'avait pas sa place dans cette rencontre. Federer a liquidé la rencontre après seulement 1h32 de jeu.



Lee Bâlois sera donc présent au rendez-vous que lui propose Stanislas Wawrinka pour le deuxième derby suisse de l'histoire dans un tournoi du Grand Chelem. Roger Federer, qui disputera sa 13e demi-finale à Melbourne, sa 47ee dans un tournoi du Grand Chelem, avait gagné très nettement l'acte I en septembre 2015 à New York. L'acte II s'annonce plus équilibré.