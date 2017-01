L'expérience de Federer a parlé

Roger Federer s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie en battant son compatriote Stanislas Wawrinka en cinq sets, 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. Ce sera la première finale de Roger Federer en Grand Chelem depuis l'US Open 2015 et à Melbourne depuis 2010.

Après ses six mois loin du circuit, Roger Federer était censé venir à Melbourne pour se remettre en jambes et en confiance en gagnant quelques matches, après la longue pause prise de juillet à janvier pour soigner un genou. Le voilà à un match de son 18e titre du Grand Chelem. Ce serait le cinquième à Melbourne et son premier depuis l'édition 2012 de Wimbledon. "Jamais je n'aurais pensé aller aussi loin", a-t-il confessé. Federer a dû puiser dans ses réserves pour repousser la remontée de son compatriote et obtenir cette 28e finale majeure, sa première depuis l' US Open 2015, et sa première en Australie depuis son succès de 2010. Pendant deux sets, il a attaqué à tout-va pour empêcher Stanislas Wawrinka, le vainqueur du dernier US Open, de respirer. Puis Wawrinka, 4e mondial, est remonté à deux manches partout en jouant le tout pour le tout du fond du court.



Dans la cinquième, c'est Wawrinka qui a eu les premières balles de break avant de craquer sur un très mauvais jeu de service, conclu par une double faute. "Stan avait la main dans l'échange au cinquième, mais je savais que cela pouvait tourner en prenant quelque risque sur des deuxièmes balles", a dit Federer. Le Bâlois a confirmé son ascendant sur Wawrinka: 19 victoires à 3 désormais, et 14 à 0 sur surface dure.



Avec les qualifications des soeurs Serena et Venus Williams pour une neuvième finale familiale, trois des quatre protagonistes du dernier week-end auront 35 ans ou plus, et le quatrième sera peut-être également trentenaire si l'Espagnol Rafael Nadal bat le Bulgare Grigor Dimitrov dans la seconde demi-finale vendredi.