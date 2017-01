Garcia et Mladenovic battues

La paire française Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, têtes de série N.1, a été éliminée en demi-finale du double de l'Open d'Australie par la Tchèque Andrea Hlavackova et la Chinoise Peng Shuai (N.12) en deux sets, 7-6 (7/4), 6-2.



Les Françaises s'étaient imposées à Roland-Garros l'an passé avant d'atteindre la finale de l'US Open. En finale, la paire Hlavackova/Peng affrontera l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova (N.2).