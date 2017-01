Eternel Federer

Roger Federer a remporté à 35 ans le 18e tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie au terme de cinq manches acharnées, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, dimanche à Melbourne.

Le Suisse Roger Federer a remporté son 18e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, à l'âge de 35 ans, en battant l'Espagnol Rafael Nadal en cinq sets 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, dimanche en finale à Melbourne.



Federer s'était arrêté pendant six mois l'an dernier pour soigner une blessure à un genou et jouait son premier tournoi officiel de la saison, avec la tête de série N.17 conforme à son 17e rang mondial. Il n'avait plus gagné de tournoi majeur depuis Wimbledon en 2012. C'est le cinquième titre du Suisse à Melbourne après 2004, 2006, 2007 et 2010. Avec 18 titres majeurs, il améliore le record qu'il détenait déjà, devant Nadal et Pete Sampras (14).





Première victoire de Federer sur Nadal en finale d'un grand chelem depuis 10 ans



Federer n'avait plus battu l'Espagnol dans une finale de Grand Chelem depuis dix ans, à Wimbledon en 2007. Federer devient le deuxième joueur le plus âgé à remporter un tournoi du Grand Chelem après l'Australien Ken Rosewall.



La finale a été à la hauteur de la légende de ces deux grands champions. Federer a joué un tennis inspiré, réussissant un grand nombre de coups gagnants au prix aussi de nombreuses fautes. Le cinquième set en particulier a été éblouissant. C'est Nadal, 9e mondial, qui a eu le premier le break pour mener 2-0 puis 3-1, mais c'est lui qui a fini par craquer, le Suisse marquant les cinq derniers jeux du match.



Federer n'a pas pu retenir quelques larmes juste après la balle de match.