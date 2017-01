Du 100% Williams

L'affiche de la finale 2017 de l'Open d'Australie sera un incroyable bond dans le passé. Serena et Venus Williams vont s'affronter comme aux plus belles heures de leur domination sur le tennis féminin.

Serena Williams a rejoint sa soeur Venus en finale de l'Open d'Australie en battant la Croate Mirjana Lucic-Baroni, surprise du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, en deux sets 6-2, 6-1, en 50 minutes seulement jeudi à Melbourne. La Croate, âgée de 34 ans, a vécu une quinzaine extraordinaire. Ex-grand espoir du circuit dans les années 1990, elle disputait sa deuxième demi-finale de Grand Chelem, 18 ans après la première à Wimbledon. Ses deux seuls matches (perdus) contre Serena dataient de 1998. Entre-temps, elle a connu une longue éclipse entre 2003 et 2009 à cause d'une vie privée dramatique : père violent, exil aux États-Unis, problèmes financiers.



Serena affrontera sa soeur aînée Venus, 36 ans. Cette dernière s'est qualifiée pour la finale en battant sa compatriote Coco Vandeweghe, 35e mondiale, en trois sets 6-7 (3), 6-2, 6-3.



Les deux soeurs Williams ne s'étaient plus affrontées en finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2009. Venus n'a plus joué d'ailleurs de finale de Grand Chelem depuis sa défaite contre sa sœur cette année-là. Serena mène 6 à 2 lors des duels avec sa soeur. "Être de nouveau toutes les deux en finale, c'est le plus grand de nos rêves", a dit Serena, 35 ans, au public de la Rod Laver Arena. La cadette des Williams est en quête de son 23e titre du Grand Chelem, ce qui la laisserait seule détentrice du record de l'ère professionnelle devant Steffi Graf (22) et la rapprocherait du record absolu de l'Australienne Margaret Court (24).



Si elle l'emporte pour la septième fois à l'Open d'Australie, Serena récupèrera aussi la première place mondiale aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, tenante du titre à Melbourne, battue en huitième de finale.