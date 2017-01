C'est fini pour Herbert et Mahut

Grosse déception pour les Français qui étaient têtes de série N.1. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont été éliminés en quart de finale de l'Open d'Australie par les Australiens Marc Polmans et Andrew Whittington, vainqueurs 7-6 (7/2), 2-6, 6-4. Vainqueurs de l'US Open en 2015 et de Wimbledon en 2016, finalistes à Melbourne en 2015, Herbert et Mahut traversent une mauvaise passe. "Pas mal de matches nous ont échappé dernièrement. On est passés à côté du Masters (en novembre) et encore à Brisbane (début janvier) on a perdu au premier tour", a reconnu Herbert.



Pour les Australiens, bénéficiaires d'une invitation de la part des organisateurs, le conte de fées continue.