Zverev, valeur montante

L'Allemand Alexander Zverev a créé une surprise dimanche en finale du Masters 1000 de Montréal en battant Roger Federer en deux sets, 6-3, 6-4, infligeant au passage au Suisse sa troisième défaite de l'année.

Tout juste une semaine après son titre à Washington, Alexander Zverev réalise une saison quasi parfaite, "une année de rêve", a même salué Roger Federer à l'issue de la rencontre. Zverev se paye le luxe de remporter un cinquième trophée sur le circuit depuis le début de l'année, égalant le Suisse qui a néanmoins gagné deux tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie et Wimbledon.



Pour leur première rencontre sur ciment, le joueur allemand de 20 ans a pris sa revanche après sa défaite en juin en finale sur herbe à Halle face au même Federer. Avec cette victoire, Zverev vient fragiliser les espoirs de son adversaire de redevenir numéro un mondial dans une semaine. Alors qu'il avait son destin en mains, le Suisse a relancé Rafael Nadal dans la course à la première place à l'ATP, l'Espagnol qui avait pourtant subi un sérieux revers en huitième de finale à Montréal. Blessé, Andy Murray va céder sa place en haut de la hiérarchie de l'ATP après le tournoi de Cincinnati qui démarre lundi et Nadal sera numéro un mondial si il va au moins aussi loin que Federer.



"Je suis désolé que tu n'aies pas gagné Montréal cette année", a lancé Zverev en forme de boutade à son adversaire, qui avait comme objectif d'inscrire son nom sur la Coupe Rogers à Montréal, du nom de ce Masters 1000 joué en alternance avec Toronto les années paires et où le Suisse a déjà triomphé deux fois (2004 et 2006).