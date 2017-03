Wawrinka éliminé à Miami

Stanislas Wawrinka a été sorti en 8e de finale du Masters 1000 de Miami par Alexander Zverev, tandis que Roger Federer s'est qualifié face à Roberto Bautista Agut.

Battu 4-6, 6-2, 6-1, Stanislas Wawrinka a vécu un drôle de match, le jour même de ses 32 ans. Bien parti dans sa rencontre face à l'espoir allemand, le Suisse s'est subitement effondré dès l'entame du deuxième set, multipliant les grosses fautes et laissant son adversaire filer à toute vitesse vers la victoire.



"Je me suis effondré physiquement et mentalement, mon tennis s'est effrité, je n'avais plus d'essence", a constaté Wawrinka qui compte plus de victoires en Grand Chelem (3) qu'en Masters 1000 (2). Le numéro 3 mondial ne verra pas les quarts de finale à Miami, un stade de la compétition qu'il n'a jamais atteint en Floride en neuf participations.



Tandis que la tête de série n°1 s'inclinait sur le Grandstand, Roger Federer s'imposait dans le même temps sur le Central de Miami. Face à un Roberto Bautista Agut accrocheur, Federer a eu recours à deux tie-breaks pour passer l'épaule et s'imposer 7-6 (5), 7-6 (4) après 1h57 de jeu.



Le dernier Français en lice, Nicolas Mahut, a, sans surprise, subi la loi de l'Espagnol Rafael Nadal, 7e mondial, 6-4, 7-6 (7/4). "Je pense que ce n'était pas un très bon Rafa ce mardi. Il y avait mieux à faire", a regretté le 55 mondial qui disputait, à 35 ans, son premier 8e de finale dans un Masters 1000.



Résultats

Alexander Zverev (GER/N.16) bat Stan Wawrinka (SUI/N.1) 4-6, 6-2, 6-1

Nick Kyrgios (AUS/N.12) bat David Goffin (BEL/N.8) 7-6 (7/5), 6-3

Roger Federer (SUI/N.4) bat Roberto Bautista (ESP/N.14) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Tomas Berdych (CZE/N.10) bat Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 7-5

Rafael Nadal (ESP/N.5) bat Nicolas Mahut (FRA) 6-4, 7-6 (7/4)

Jack Sock (USA/N.13) bat Jared Donaldson (USA) 6-2, 6-1

Fabio Fognini (ITA) bat Donald Young (USA) 6-0, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.2) bat Federico Delbonis (ARG) 6-3, 4-6, 6-3