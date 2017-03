Un duel légendaire dans le désert californien

Tout les fans et passionnés de tennis avaient coché cette date le jour du tirage au sort, il y a de cela une semaine. Un huitième de final choc qui pouvait opposer Roger Federer à Rafael Nadal. Aujourd’hui, c’est chose faite, les deux joueurs n ‘ont pas connu de difficultés dans leurs premiers matchs. Ni Federer, ni Nadal n’ont pour l’instant concédé un set dans le tournoi. Deux joueurs en grande forme et qui ont marqué l’histoire du tennis. Le match le plus attendu de cette tournée américaine. Début des hostilitées cette nuit vers 1 h du matin.

C'est un court Central bouillant qui attend les deux hommes ce soir à Indian Wells. Les 6 700 personnes du Stadium numéro 1 (deuxième plus grand court de la planète) seront présentes pour assister à l'un des derniers chocs entre deux Ogres du tennis, l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.



Un duel qui les verra s'affronter pour la 36ème fois en carrière. Pour le moment avantage au Majorquin qui mène 23 victoires à 12. Une rencontre qui sera également une revanche pour Nadal qui s'était incliné face au Suisse en janvier dernier du côté de Melbourne dans un match épique se terminant en 5 sets. Un match qui aura un parfum d'histoire. Malgré tout au vu des dernières performances, le taureau de Manacor semble bien préparé et joue de mieux en mieux.



Le Suisse reste quand même sur une surprenante défaite à Dubaï la semaine dernière. Mais malgré cela, il est arrivé plus tôt que prévu en Californie et a donc pu s'acclimater de la meilleure des manières aux températures caniculaires ainsi qu'aux conditions de jeu. Federer aura à coeur d'aller loin dans cette édition car l'an dernier il n'avait pas participé au tournoi à cause d'une blessure, il n'a donc pas de points à défendre.



Tout le contraire pour Rafael Nadal qui est allé jusqu'en finale la semaine dernière au tournoi d'Acapulco, défait par l'Américain Sam Querrey. Il y a un an lui s'inclinait en demi finale face à Novak Djokovic. Il pourrait perdre de précieux points en cas de défaite ce soir. Au delà d'un match, c'est une véritable rencontre entre deux légendes du tennis qui nous attend ce soir dans la chaleur accablante d'Indian Wells.



Greg Zerbone