Tour de chauffe pour Simon

Gilles Simon, qui a battu sans frayeur le Marocain Mali Jaziri 6-2, 6-1, au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche, aura un deuxième tour autrement plus difficile en la personne de Novak Djokovic.



"Tout n'a pas été parfait, mais j'ai été solide", a déclaré le N.5 français et 30e mondial, demi-finaliste en 2012 et 8e de finaliste en 2016 du tournoi sur la terre battue monégasque. Face à Novak Djokovic, même si le Serbe traverse une période difficile au niveau des résultats, cela sera une toute autre histoire pour Simon. Après l'avoir battu en 2008, pour le premier face-à-face entre les deux hommes, Simon a en effet perdu contre l'ex-N.1 mondial les... dix suivants !