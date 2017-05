Rome : Djokovic en quarts

Le Serbe Novak Djokovic a disposé jeudi à Rome de l'Espagnol Roberto Bautista Agut en deux manches, 6-4, 6-4, et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Il affrontera vendredi pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre le Japonais Nishikori (9e) et l'Argentin Del Potro (34e).



Opposé en soirée à l'Américain Sock, Rafael Nadal reste le grand favori du tournoi, qu'il a déjà remporté sept fois.



Zverev-Raonic et Cilic-Isner sont les affiches des deux premiers quarts de finale.