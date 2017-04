Pouille a résisté à Cuevas

Suite des quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo avec la victoire de Lucas Pouille cet après-midi. Djokovic est mené 1 set 0 par David Goffin (6-2). Rafael Nadal joue juste après contre Diego Schwartzaman.

Lucas Pouille s'est imposé en 3 sets contre l'Uruguayen, Pablo Cuevas tombeur de Stan Wawrinka hier. Le Français a remporté le premier set 6-0 avant de perdre le second 3-6. Le troisième a été très serré et c'est le jeune français qui s'est imposé 7-5. Un peu plus tôt dans la journée, Albert Ramos a sorti Marin Cilic en 3 sets également.