Paire sort Carreno, Herbert élimine Pouille

Le Français Benoît Paire qui est tombé au-delà de la 50e place au classement mondial (52e), a sorti au 1er tour du Masters 1000 de Madrid l'Espagnol Pablo Carreno, 18e mondial et l'un des hommes en forme du moment, en deux manches (6-3, 6-4), mardi. Au prochain tour, le natif d'Avignon affrontera l'un de ses meilleurs amis sur le circuit, le Suisse Stan Wawrinka, 3e mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2015. Carreno restait sur un un titre à Estoril sur l'ocre portugais la semaine dernière, alors qu'il avait atteint la finale du tournoi de Rio, toujours sur terre, fin février, et avait échoué de peu en trois manches contre le Serbe Novak Djokovic à Monte-Carlo en avril.



Dans un duel franco-français, Pierre-Hugues Herbert - 88e mondial et issu des qualifications - s'est imposé contre Lucas Pouille (13e au classement ATP), en trois manches 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-3. Il affrontera au tour suivant le Croate Borna Coric, 59e mondial et vainqueur de l'Allemand Mischa Zverev (31e) en deux sets (6-3, 7-6 (7/5). A la clé se trouve une place en 8es de finale contre le N.1 mondial Andy Murray, vainqueur du modeste Roumain Marius Copil (104e mondial) en deux sets (6-4, 6-3).