Nadal ne doit pas se louper à Madrid

Hier le Français P.H Herbert est venu à bout de son compatriote Lucas Pouille en trois manches assez serrées (7-6 / 6-7 / 6-3). Berdych et Andy Murray se qualifient également.

Début du deuxième tour aujourd'hui à Madrid. Côté favori, Stan Wawrinka joue son match contre le Français Benoît Paire et Rafael Nadal entre en lice contre l'Italien Fabio Fognini. Un match qui s'annonce piège pour le taureau de Manacor sur ses terres. Retour de JO-Wilfried Tsonga et de Gilles Simon.



Programme du jour à Madrid

N. Almagro (ESP) - N. Djokovic (SRB)

F. Fognini (ITA) - R. Nadal (ESP)

S. Wawrinka (SUI) - B. Paire (FRA)

K. Nishikori (JPN) - D. Schwartzman (ARG)

D. Ferrer (ESP) - J.W. Tsonga (FRA)

B. Coric (CRO) - P.H. Herbert (FRA)

A. Zverev (GER) - M. Cilic (CRO)

M. Raonic (CAN) - G. Muller (LUX)

G. Dimitrov (BUL) - I. Karlovic (CRO)

N. Kyrgios (AUS) - R. Harrison (USA)

Berdych (RTC) - R. Haase (NDR)

P. Cuevas (URU) - N. Mahut (FRA)



Côté fille, duel 100% française entre Océane Dodin et Kristina Mladenovic.



GZ