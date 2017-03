Nadal expéditif

Rafael Nadal domine Fabio Fognini en deux sets 6-1 7-5 en 1h30. Il jouera dimanche la finale du Masters 1000 de Miami. Un tournoi qu'il n'a jamais remporté.

Comme prévu, Rafael Nadal a maîtrisé son sujet face à un Fabio Fognini trop vulnérable derrière sa deuxième balle de service (seulement 32% de points gagnés lorsque sa première balle ne passait pas). Le nonuple champion de Roland-Garros n'a ainsi perdu que 9 points sur son engagement sur l'ensemble de cette rencontre, et n'a pas dû faire face à la moindre balle de break.



L'Italien s'est montré plus accrocheur dans la seconde manche. Il a écarté cinq balles de break sur ses deux premiers jeux de service. La sixième opportunité fut cependant la bonne dans ce set pourNadal, qui s'emparait une ultime fois du service adverse dans le onzième jeu avant de conclure tranquillement sur son engagement.



Toujours en quête d'un premier titre en Floride, l'Espagnol a déjà été battu à quatre reprises en finale (2005, 2008, 2011 et 2014). Il affrontera dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale entre Roger Federer et Nick Kyrgios.