Nadal au rendez-vous des demi-finales

Rafael Nadal domine l'Américain Jack Sock en quart de finale du Masters 1000 de Miami 6-2, 6-3. L'Espagnol retrouvera le surprenant Fabio Fognini dans le dernier carré.



Qualifié en demi-finale après une démonstration de puissance Rafael Nadal peut continuer à rêver de s'imposer enfin dans le tournoi floridien qu'il n'a jamais remporté. Le N.7 mondial, qui a disputé, et perdu, quatre finales à Key Biscayne, n'a laissé aucune chance à l'Américain Jack Sock qui a perdu son service d'entrée et ne s'en est jamais remis. "Quand on affronte un joueur comme lui, on sait que cela va être compliqué en retours de service mais prendre son service très rapidement m'a donné beaucoup de confiance", a admis Nadal.



Sock a débuté la seconde manche en prenant le service de Nadal et en confirmant sur sa mise en jeu mais ce sursaut a été de courte durée. Le prochain adversaire de Nadal sera l'Italien Fabio Fognini qui a surpris le Japonais Kei Nishikori, finaliste de l'édition 2016 et 4e mondial, battu 6-4, 6-2. Même s'il mène largement au bilan de ses confrontations (7 victoires à 3), Nadal se méfie: "Quand on arrive en demi-finale d'un tournoi comme celui-ci, c'est que forcément on joue bien. Il va falloir que je joue mon meilleur tennis". L'Italien disputera seulement sa demi-finale de Masters 1000 en carrière.



En attendant, Nadal va profiter d'un jour de repos jeudi et suivre le quart de finale de son Roger Federer qu'il pourrait retrouver pour le titre dimanche.