Murray et Wawrinka tombent en huitièmes de finale

La 5e journée du Masters 1000 de Monte-Carlo réserve des surprises ce jeudi. Avec Murray battu par Albert Ramos et Stan Wawrinka éliminé par l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Le numéro 1 mondial, Andy Murray, a été éliminé ce jeudi dès les 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par l'Espagnol Albert Ramos (24e mondial) en trois sets (2-6, 6-2, 7-5). Le Britannique disputait, face à Ramos, son premier gros match après un mois d'absence pour cause de blessure. L'espagnol spécialiste de la terre battue n'a pas beaucoup tremblé et réalise un beau début d'année avec les demi-finales à Quito et à Rio, ainsi que la finale à Sao Paulo. Le service du numéro 1 mondial n'était pas à son meilleur niveau, il devra attendre plusieurs semaines avant de revenir en forme optimale.



Après l'élimination d'Andy Murray, c'est le numéro 3 mondial, Stan Wawrinka, qui est tombé dans ce tournoi de Monte-Carlo. Le Suisse s'est incliné devant Pablo Cuevas (6-4, 6-4). L'Uruguayen, 27e rang mondial, affrontera le français Lucas Pouille au prochain tour.





Safe to say Wawrinka was taken by surprise by this clever 😛 Cuevas forehand? #MCROLEXMASTERS pic.twitter.com/hBvOpUVgm5