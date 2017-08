Montréal : Monfils cale en huitièmes

Gaël Monfils a été éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal par l'Espagnol Roberto Bautista-Agut.

L'Espagnol Roberto Bautista-Agut, tête de série N.12, a mis fin jeudi au parcours de Gaël Monfils à Montréal en trois sets 4-6, 7-6 (7/5) et 7-6 (7/2), au 3e tour du tournoi canadien. C'est la première fois que l'Espagnol bat Monfils, qui a pourtant eu trois balles de match. Le Parisien avait pris le dessus dans les trois précédentes rencontres sans même perdre un set. Le Français était visiblement exténué par la débauche d'efforts déployés lors des deux premiers tours, et notamment la veille face au Japonais Kei Nishikori (trois sets et quatre balles de match sauvées).



Dans l'autre rencontre jouée jeudi, l' Argentin Diego Schwartzman, qui avait sorti la veille la 3e tête de série, l'Autrichien Dominic Thiem, a battu le jeune Américain Jared Donaldson en trois sets 0-6, 7-5, 7-5.