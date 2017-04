Miami : la finale Federer - Nadal en direct

Roger Federer rencontrera Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Miami, le 37e duel entre les deux rivaux. Le Suisse a se dépasser pur éliminer l'Australien Nick Kyrgios en demi-finale 7-6 (9) 6-7 (9) 7-6 (5).





3h11 pour un match au meilleur des deux sets, c'est rare. Le score de cette demi-finale parle de lui-même : 7-6 (9) 6-7 (9) 7-6 (5). Le match aurait tout aussi bien pu basculer du côté de Nick Kyrgios, même si Roger Federer n'a pas dû écarter de balle de match. Le Suisse s'est tout de même retrouvé dos au mur lorsque l'Australien a mené 5-4 dans le tie-break décisif avec deux services à suivre. Mais sous la pression, Kyrgios a craqué, commettant même une double faute à 5-5 pour offrir une balle de match à son adversaire. Un cadeau que Roger Federer s'est empressé d'exploiter, bouclant la partie sur un service gagnant.



Ce dénouement a rendu Nick Kyrgios vert de rage, au point d'en fracasser sa raquette avant d'aller serrer la main du vainqueur. Fidèle à sa réputation, l'enfant terrible du tennis a d'ailleurs multiplié les gestes d'humeur durant le duel. "Je suis quelqu'un qui montre ses émotions, s'est justifié l'Australien. Durant ce match, j'ai eu des hauts et des bas, mais je n'ai jamais cessé de me battre. J'espère que les gens ont apprécié le spectacle, même si certains trouveront toujours à redire sur mon comportement."



Dimanche en finale, Roger Federer retrouvera donc Rafael Nadal, qui a facilement écarté Fabio Fognini dans l'autre demi-finale. Les deux hommes en découdront pour la 37e fois sur le circuit. Une longue et légendaire rivalité qui a démarré ici même à Miami en 2004, lorsque le jeune Nadal avait surpris son aîné (au 3e tour), alors que celui-ci venait de s'adjuger - comme cette année d'ailleurs - l'Open d'Australie et Indian Wells. Treize ans plus tard, l'Espagnol mène toujours dans les face-à-face (23-13), mais c'est bien Roger Federer qui a remporté leurs trois dernières confrontations. Les deux dernières ont même eu lieu cette année : en finale de l'Open d'Australie après cinq manches acharnées et au 4e tour à Indian Wells. "C'est mon plus grand rival. Le fait de l'affronter pour la troisième fois déjà en 2017 me replonge dans le bon vieux temps", a reconnu Federer.