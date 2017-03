L'exploit pour Chardy

Jérémy Chardy a éliminé le 9e mondial, Marin Cilic (6-4, 2-6, 6-3), au premier tour du Masters 1000 de Miami. Déception en revanche pour les principaux espoirs Français, Kristina Mladenovic et Lucas Pouille, sortis d'entrée.

Kristina Mladenovic ne confirmera pas à Miami sa brillante quinzaine d'Indian Wells : la N.1 française a chuté dès son entrée en lice vendredi face à la Roumaine Patricia Tig, 95e au classement WTA et issue des qualifications, 7-6 (7/4), 6-2. Même punition pour Lucas Pouille, sorti par l'Américain Donald Young, et pour Gilles Simon qui n'a pas pesé lourd contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-1, 6-1). Mais Jérémy Chardy a sauvé l'honneur français en battant le N.9 mondial Marin Cilic (6-4, 2-6, 6-3). Deux autres Français se sont qualifiés : Nicolas Mahut (N.55) a pris le meilleur sur l'Américain Steve Johnson, 28e mondial (6-4, 5-7, 6-4) et Benoît Paire (N.39) a surclassé l'Uruguayen Pablo Cuevas, 26e mondial et récent quart de finaliste à Indian Wells (7-5, 6-0).



Rappelons que Tsonga et Monfils sont absents, le premier pour paternité, le second sur blessure.