Indian Wells : Murray et Tsonga éliminés au premier tour !

Andy Murray a été éliminé par le modeste canadien Vasek Pospisil, 127e mondial, tandis que Jo-Wilfried Tsonga a été sorti par l'Italien Fabio Fognini.

Arrivé à Indian Wells en pleine confiance après son titre à Dubaï, le N.1 mondial Andy Murray a chuté dès son entrée en lice samedi dans le premier Masters 1000 de l'année, sous les coups du Canadien Vasek Pospisil, 127e au classement ATP, 6-4, 7-6 (7/5). Murray a ainsi connu la même mésaventure que Novak Djokovic à l'Open d'Australie en janvier (défaite au 2e tour face à l'Ouzbek Denis Istomin, N.117), et que Roger Federer la semaine dernière à Dubaï (défaite au 2e tour face au Russe Evgeny Donskoy, N.116).



Alors que le tirage au sort a placé de nombreux prétendants, comme Federer, Djokovic et Nadal dans le bas de tableau, le haut de tableau a perdu un autre poids lourd samedi. Comme Murray, Jo-Wilfried Tsonga (8e mondial) s'est incliné dès son premier match face à l'Italien Fabio Fognini (43e) 7-6 (7/4), 3-6, 6-4. Le Français venait pourtant de remporter coup sur coup les tournois de Rotterdam et de Marseille.