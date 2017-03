Federer, retour d'un maestro du tennis ?

Roger Federer a épaté le monde du tennis. Le Suisse a remporté le tournoi d'Indian Wells ce dimanche. En finale, il a disposé de son compatriote Stan Wawrinka en deux manches (6-4 / 7-5). Forcément le Suisse s'est montré souriant lors de sa conférence de presse.



Federer: " Je sais à quel point c'est dur de gagner Indian Wells ou Miami





Qu'est ce qui a fait la différence dans cette finale ?



" Je pense que j'ai eu un peu l'avantage d'un point de vue

physique, car Stan s'est énormément battu contre Nishioka (3-6, 6-3, 7-6 (7/4)

en 8e de finale et Thiem (6-4, 4-6, 7-6 (7/2) en quarts de finale et peut-être qu'il était soulagé mentalement d'être en finale. De mon

côté, pour la première fois, j'étais vraiment sous une grande pression de

vouloir faire un bon match et j'ai abordé cette finale avec la bonne

intensité. Je n'ai pas changé mon jeu par rapport aux autres matches que j'ai

fait. J'ai pu jouer de la même façon que les matches précédents. J'étais prêt

et ça m'a calmé avant le match".



Vous avez gagné le premier Grand Chelem de l'année, maintenant le premier Masters 1000 de l'année, 6e mondial dès demain, ce n'est pas un peu fou ce début de saison ?



Si complètement. Moi aussi, je suis complètement surpris par tout ça,

parce que je n'étais pas loin de tomber 35e mondial si je n'avais pas joué

l'Australie ou si j'avais perdu tôt. Maintenant je suis 6e et c'est

formidable. Ca m'enlève beaucoup de pression d'être tête de série ou d'être

dans les 10 meilleurs. Ca peut paraître drôle de dire ça, mais avant de gagner

ces tournois, ce n'était pas toujours simple. Je suis vraiment très content

pas seulement des victoires, mais aussi de la façon dont j'arrive à battre

Stan, Rafa (Nadal en 8e de finale) et tous ceux que j'ai battu en

Australie. C'est formidable, mais la surprise reste très grande".



Vous sentez-vous prêt à enchaîner déjà sur Miami qui arrive très vite ?



" Vite oui, mais ce n'est pas demain ou après-demain. J'ai quand même

quelques jours de congé. C'est très important maintenant de me reposer. Je

sais à quel point c'est dur de gagner Indian Wells et Miami. C'est pour ça que

je n'arrive pas à Miami avec pour objectif de gagner le titre, même si tout le

monde attend ça de moi après ce début de saison. Je connais le danger des

premiers tours dans les Masters 1000".







