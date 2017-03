Federer passe tout de même

En quart de finale du Masters 1000 de Miami, Roger Federer s'est défait du Tchèque Tomas Berdych en trois sets (6-2 3-6 7-6) après avoir sauvé deux balles de match.

Tomas Berdych a payé au prix fort à Miami à la fois une entame laborieuse et une fragilité nerveuse. Avant ce quart de finale, le Tchèque avait gagné 29 des 30 jeux de service qu'il avait disputés depuis le début du tournoi. Face à Roger Federer, il devait perdre son engagement au... premier jeu. Il concédait un second break dans cette première manche à 4-2. Après un premier set expéditif, le Tchèque serrait son jeu pour signer un break à 4-3 qu'il pouvait confirmer. Une manche partout. Roger Federer a laissé passer l'orage. Il break pour mener 4-2. Le match devenait ensuite complètement fou avec un engagement perdu «blanc» par Roger Federer alors qu'il servait pour le gain du match à 5-3. Berdych sauvait ensuite une balle de match pour égaliser à 5-5. Au jeu décisif, il fut plus fort à l'échange avant de craquer. Sur sa première balle de match sur son service, il commettait une faute directe en coup droit. Impuissant sur les deux points suivant parfaitement joués par Roger Federer, Tomas Berdych devait perdre ce jeu décisif sur une double faute.



Victorieux 6-2 3-6 7-6 (8/6) du Tchèque après avoir été mené 6/4 dans le jeu décisif, Roger Federer affrontera vendredi l'Australien Nick Kyrgios, qui a battu l'Allemand Alexander Zverev 6-4 6-7 (9-11) 6-3.