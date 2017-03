Federer, le maestro

Quelle nuit à Indian Wells. Le choc entre Federer et Nadal a tourné court, Dokovic une nouvelle fois éliminé en deux sets par Nick Kyrgios, Gaël Monfils s'arrête en huitième de finale face à Thiem. La dernière française en lice affronte ce soir une Danoise.

Que de surprises cette nuit pour les huitièmes de finale du BNP Paribas Open. Pour commencer, la victoire de Roger Federer incroyable face à Rafael Nadal. Rarement le Suisse n'avait atteint un tel niveau de jeu. Un jeu sans faille, des revers exceptionnels et un Rafael Nadal impuissant face à il faut le dire un ancien numéro un mondial littéralement injouable. Federer est en quart face au tombeur de Djokovic. Et justement le Serbe a repris de plein fouet la vague australienne. Après Acapulco, il y a de cela 15 jours, c'est à Indian Wells que Kyrgios met un terme au parcours du tenant du titre. Un Djokovic fébrile face à un Australien qui joue crânement sa chance.

>>VOIR AUSSI Djokovic a pris la vague australienne



Plus de Français, c'est terminé Monfils n'a rien pu faire face au talentueux Autrichien Dominic Thiem, ça passe très difficilement pour Stan Wawrinka et Jack Sock.



Chez les femmes, qualification de Kuznetsova et Pliskova. Ce soir Kristina Mladenovic dernière représentante tricolore affronte l'ex numéro une mondial la Danoise Caroline Wozniacki.



Résultats de la nuit hommes:

Nishikori (JPN) - Young (USA) 6-2 / 6-4

Kyrgios (AUS) - Djokovic (SRB) 6-4 / 7-6

Federer (SUI) - Nadal (ESP) 6-2 / 6-3

Thiem (AUT) - Monfils (FRA) 6-3 / 6-2

Carreno Busta (ESP) - Lajovic (SRB) 6-4 / 7-6

Cuevas (URU) - Goffin (BEL) 6-3 / 3-6 / 6-3

Wawrinka (SUI) - Nishioka (JPN) 3-6 / 6-3 / 7-6

Sock (USA) - Jaziri (TUN) 4-6 / 7-6 / 7-5



Programme de la nuit hommes:

Carreno Busta (ESP) - Cuevas (ESP)

Wawrinka (SUI) - Thiem (AUT)



Programme de la nuit femmes:

Wozniacki (DAN) - Mladenovic (FRA)

V. Williams (USA) - Vesnina (RUS)



Greg Zerbone